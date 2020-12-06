Semt pazarlarında "HES" kodu denetimi
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Semt pazarlarında "HES" kodu denetimi

06.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:57
Semt pazarlarında

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında semt pazarlarındaki esnafa yönelik yürüttüğü HES (Hayat Eve Sığar) Kodu denetimleri yapılıyor.

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında semt pazarlarındaki esnafa yönelik yürüttüğü HES (Hayat Eve Sığar) Kodu denetimleri yapılıyor.

Haliliye İlçe Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kovid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında semt pazarlarında yürüttüğü maske, mesafe ve hijyen kontrollerini sürdürüyor. Pazar girişinde ateş ölçerle vücut ısısı kontrolü yapan zabıta ekipleri, vatandaş ve esnafa da sık sık maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor. Pazarcı esnafına yönelik HES Kodu kontrolleri de yapan zabıta ekipleri, HES Kodu geçersiz olan veya HES Kodu bulunmayan esnafın da ticari faaliyetini durduruyor. Pazar alanından çıkarılan esnaf, geçerli HES Kodu aldıktan sonra "Risksiz" ise tekrar faaliyetine devam edebiliyor.

Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan'da, Zabıta Müdürlüğünün yürüttüğü denetimleri yerinde kontrol ederek, esnafa Kovid-19 tedbirlerine uymaları yönünde bilgilendirmelerde bulundu. - ŞANLIURFA

Semt pazarlarında 'HES' kodu denetimi
Semt pazarlarında 'HES' kodu denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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