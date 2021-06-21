Semt pazarlarında fiyatların düşmesi vatandaşın yüzünü güldürdü
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Semt pazarlarında fiyatların düşmesi vatandaşın yüzünü güldürdü

Semt pazarlarında fiyatların düşmesi vatandaşın yüzünü güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bilecik'de havaların ısınması ve mevsim geçişi dolayısıyla semt pazarlarında aşırı yükselen sebze ve meyve fiyatları bu hafta düşüşe geçti.

Bilecik'de havaların ısınması ve mevsim geçişi dolayısıyla semt pazarlarında aşırı yükselen sebze ve meyve fiyatları bu hafta düşüşe geçti. Fiyatların düşmesi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde her hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazarda sebze meyve fiyatlarının geçtiğimiz haftalara oranla kiminde yüzde 50 kiminde yüzde 30'lara varan düşüşler yaşandı. Bu fiyatlardan en çok nasibini alan malta eriği de denilen yenidünya meyvesi oldu. Geçtiğimiz haftalara göre fiyatında yüzde 50'lik bir düşüş yaşanan meyve adeta a vitamin deposu. Yenidünyanın kilosunun geçen haftalarda 15 liradan bu hafta ise 10 liraya satıldığı söyleyen pazar esnafı Mustafa Yıldız, havalar ısındıkça fiyatların daha da düşeceğini belirterek, "Bu meyvemiz çoğu meyve gibi Antalya'nın Alanya ilçesinde tezgahlarımıza geliyor. Her hafta biraz daha fiyatları yaz meyveleri müşterilerimiz gram gram yerine artık kilo kilo almaya başladı. Haftaya yine düşüş bekliyoruz. Pazara günlük ve taze ürün geldiği için vatandaş tercihini pazardan yana kullanıyor." - BİLECİK

Semt pazarlarında fiyatların düşmesi vatandaşın yüzünü güldürdü
Semt pazarlarında fiyatların düşmesi vatandaşın yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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