Semt pazarlarında "Evde Kal" çağrısı etkili oldu İstanbul'da sem pazarları "Evde Kal" çağrısının ardından sakin.

İstanbul'da sem pazarları "Evde Kal" çağrısının ardından sakin. Pazarcıların eldiven ve maske kullanarak hijyen kurallarına dikkat ettikleri görüldü. Ayrıca Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri tarafından pazar esnafına koronavirüs (kovid-19) salgını kapsamında hijyen kurallarına uymalarına gerektiği, uymayanlara idari işlem uygulanacağı yazılı olarak da tebliğ edildi.

Kaynak: AA