Semt pazarlarında elektronik sayaç dönemi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, covid-19 mücadelesinde semt pazarlarının önemine işaret ederek, buradaki hareketliliğin kontrol altına alınabilmesi amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nda gündeme gelen elektronik sayaç uygulamasına tam destek verdi. Başkan Büyükkılıç, anında talimat vererek Cuma günü açılacak 3 semt pazarına elektronik sayaç kurulmasını sağladı.

Başkan Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında video konferans yöntemiyle düzenlenen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Yerel yönetimlerin pandemi ile mücadeleye ilişkin yürüttüğü çalışmaları değerlendiren Başkan Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın'ın önerisiyle pazar yerlerinde elektronik sayım yapılması yönündeki fikrin hayata geçirilebilmesinin çok olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Elektronik sayaç uygulaması ile pazar yerlerindeki hareketliliğin çok daha sağlıklı bir şekilde kontrol altına alınmasının mümkün olduğuna işaret eden ve Büyükşehir Belediyesi olarak ellerinde mevcut bulunan 3 elektronik sayacın pazar yerlerine kurulması talimatını veren Başkan Büyükkılıç, uyum kültürü ile birlikte çalışarak pandemi ile mücadelede daha etkili kazanımlar sağlanacağını vurguladı.

Güvenli ulaşım konusunda da çalışmaların kararlılıkla devam ettiğine dikkat çeken Büyükkılıç, HES kodu uygulamasının uygulanmasıyla pozitif vakalar ile temaslıların dışarıda bulunmalarının engellendiğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, "Ulaşımla ilgili yaptığımız uygulamalarımız devam ediyor. Geçen hafta Çarşamba günü 169 bin olan yolcu sayısı sokağa çıkma yasağının getirdiği süreçle bu hafta 149 bine düştü. Saat uygulamasının getirdiği sınırlamalar ile uyarılara dikkat edildiğini gözlemliyoruz. İnşallah bunda biz başarılı olacağız. Ayrıca son 24 saatte toplu ulaşımı kullanmaya çalışan pozitif ve temaslı 9 kişiyi HES Kodu uygulaması sayesinde tespit ederek İl Sağlık Müdürlüğümüze bildirdik" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı