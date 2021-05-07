Semt pazarlarına yönelik yeni düzenleme
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Semt pazarlarına yönelik yeni düzenleme

Semt pazarlarına yönelik yeni düzenleme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Altındağ'da semt pazarlarına yeni düzenleme yapıldı.

Ankara Altındağ'da semt pazarlarına yeni düzenleme yapıldı. Düzenlemeye göre, 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri, Altındağ'daki tüm semt pazarları sadece sebze ve meyve satışı için açık olacak.

Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle açılmayan semt pazarlarının, Cumartesi günleri açılmasına karar verildi. Düzenlemeye göre 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri, Altındağ'daki tüm semt pazarlarında sebze ve meyve satışı yapılabilecek. Pazar esnafları diledikleri semt pazarında tezgahlarını açabilecek. Pazarlar saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak.

"Kimse mağdur olmasın"

Konuyla ilgili bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, semt pazarlarımızda yeniden bir düzenleme yapmak zorunda kaldık. Yalnızca Cumartesi günleri semt pazarlarımızı açacağız. Diğer günler maalesef açık olamayacak. Hem vatandaşlarımızın hem de esnaflarımızın mağdur olmaması tek temennimiz" ifadelerini kullandı.

Sıkı denetim devam edecek

Denetimlere sıkı bir şekilde devam edeceklerini vurgulayan Başkan Balcı, "Altındağ Belediyesi Zabıta ekiplerimiz her zaman olduğu gibi, 24 saat görev başında olacak. Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler. Ayrıca esnaflarımıza ve alışverişe gelen vatandaşlarımıza ateş ölçümü yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca pazar içerisinde sosyal mesafenin korunması için önlemler devam edecek. Vatandaşlarımızdan, pazarlarda yoğunluk oluşmasının engellenmesi için, akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmalarını, sosyal mesafeye dikkat etmelerini ve mutlaka maske takmalarını önemle rica ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Semt pazarlarına yönelik yeni düzenleme
Semt pazarlarına yönelik yeni düzenleme
Semt pazarlarına yönelik yeni düzenleme
Semt pazarlarına yönelik yeni düzenleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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