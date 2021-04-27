Semt pazarlarına tam kapanma düzenlemesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Semt pazarlarına tam kapanma düzenlemesi

Semt pazarlarına tam kapanma düzenlemesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tam kapanma uygulaması öncesi, İnegöl'de kurulan semt pazarlarıyla ilgili düzenlemeye gidildi.

Tam kapanma uygulaması öncesi, İnegöl'de kurulan semt pazarlarıyla ilgili düzenlemeye gidildi. Çarşamba ve Perşembe günleri 8 pazar kurulacak.

Vaka sayılarındaki hızlı artış sebebiyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alınırken, Türkiye genelinde uygulanacak tam kapanma öncesi İnegöl Belediyesi de vatandaşların yaşamını kolaylaştırabilmek adına bir dizi karar aldı. Bu kapsamda tam kapanmaya geçilmeden önce 2 günde 8 ayrı semt pazarı kurulacak.

Tam kapanma kararı öncesi hafta sonuna kadar olan süreçte kurulacak semt pazarlarının tamamının Çarşamba ve Perşembe günleri kurulması kararlaştırıldı. Yapılan düzenlemeyle Çarşamba günü; Merpa, Mesudiye, Kurşunlu ve Huzur Mahallesi semt pazarları kurulacak. Perşembe günü ise, Merpa, Cumartesi pazarı, Yeniceköy ve Cerrah semt pazarları kurulacak. - BURSA

Semt pazarlarına tam kapanma düzenlemesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kurtik Dağı'nda nisan sonu kar kalınlığı 6 metre
Kurtik Dağı'nda nisan sonu kar kalınlığı 6 metre
Ramazan davulcusu topladığı bahşişlerle 30 yetime bayramlık aldı
Ramazan davulcusu topladığı bahşişlerle 30 yetime bayramlık aldı
Dünyayı ağlatan 'Elveda'! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı
Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Hulusi Akar Derya Yanık Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Hakan Sabancı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Diego Ömer Ali Rıza Kayaalp Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Semt pazarlarına tam kapanma düzenlemesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 12:52:29. #1.14#

title