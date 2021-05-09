Semt pazarlarına gidemeyenler için 'seyyar pazar'
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Semt pazarlarına gidemeyenler için 'seyyar pazar'

Semt pazarlarına gidemeyenler için 'seyyar pazar'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, semt pazarlarına gidemeyenler için başlatılan seyyar pazar hizmeti ilgi gördü.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, semt pazarlarına gidemeyenler için başlatılan seyyar pazar hizmeti ilgi gördü.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 'tam kapanma' sürecinde İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında dün pazar esnafı tezgahlarını açtı. Yaş sebze, meyve ve fide ihtiyaçlarının karşılanabildiği pazar yerlerinde vatandaşlar alışverişlerini yaptı.

Yahşihan Belediyesi de, dün kurulan ve hem salgın korkusundan hem de uzak olması nedeniyle pazara gidemeyen vatandaşlar için 'seyyar pazar' uygulamasını hayat geçirdi. Yahşihan Belediyesi bünyesindeki araçlar ile pazar tezgahları, vatandaşların kapısına kadar taşındı. Böylece dün pazara gidemeyen vatandaşlar mahallelerine gelen araçların yanına giderek salgın kuralları çerçevesinde alışveriş yapma imkanı buldu. Evlerinin hemen yanından ihtiyaçlarını gideren Yahşihanlıların bu hizmetten memnun kaldığı görüldü.

"Pazar hizmetini kapılarına kadar getirdik"

Vatandaşların her zaman yanında olduklarının altını çizen Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma kapsamında dün pazar yerleri belirli saatler arasında açıldı. Bizler de pazar yerlerinde tüm tedbirlerimizi aldık. Bazı vatandaşlarımızın salgın dolayısıyla ve oluşabilecek yoğunluk nedeniyle pazara gidemediğini öğrendik. Evde kalan vatandaşlarımız için bugün belediyemiz araçlarıyla pazar hizmetini kapılarına kadar getirdik. Vatandaşlarımız da ücreti dahilinde pazar ihtiyaçlarını temin edebildiler. Hem esnafımız hem de vatandaşlarımızın mutlu kaldığını gördük. Siz evinizde, biz hizmetinizde diyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Semt pazarlarına gidemeyenler için 'seyyar pazar'
Semt pazarlarına gidemeyenler için 'seyyar pazar'
Semt pazarlarına gidemeyenler için 'seyyar pazar'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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