Semt pazarları yüzde 50 kapasiteyle açılsın önerisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Semt pazarları yüzde 50 kapasiteyle açılsın önerisi

Semt pazarları yüzde 50 kapasiteyle açılsın önerisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, 'tam kapanma' sürecinde semt pazarlarının yüzde 50 kapasiteyle açılmasını aksi halde vatandaşların marketlerden fahiş fiyatlarla ürün alacağını söyledi.

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, 'tam kapanma' sürecinde semt pazarlarının yüzde 50 kapasiteyle açılmasını aksi halde vatandaşların marketlerden fahiş fiyatlarla ürün alacağını söyledi.

Türkiye genelinde 17 Mayıs'a kadar alınan tam kapanma kararının ardından semt pazarları da kurulmayacak. Vatandaşlar ihtiyacı olan sebze ve meyveleri akşam 17.00'a kadar marketlerden satın alabilecek. Kapanma döneminde ise illerdeki haller açık olacak.

Kabzımallar ise ürünlerin yaklaşık 2-3 katı fiyata satılan marketler yerine belirli günlerde yüzde 50 kapasiteyle pazarların açılmasını istiyor.

"Marketler hallerden ürün almıyor"

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman yaptığı açıklamada, marketlerin ürünleri hallerden almadığını, 17 gün boyunca hallerde ürünlerin kalacağını ifade ederek, "Yasağın gelmesi halkımız açısından iyi. Genelgede haller açık semt pazarları kapalı. Marketler açık ama marketler zaten hallerden ürün almıyor. Pazar kapalı olunca üreticinin malı burada çürüyecek. Çok büyük zararlara neden olacak" dedi.

"Birçok ürün dökülmeye mahkum olacak"

Adana Valisi Süleyman Elban ile görüştüklerini de belirten Batman, "Sayın valimize gittik derdimizi anlattık. Hiç olmazsa bakanlıktan izin alın semt pazarlarını manavlar gibi nöbetçi pazar yerleri yapalım mesafeyi koruyalım. Polis, zabıta başında olur diyerek bir yardım talep ettik. Bakanlıkla görüşüp haber vereceklerini söylediler. Zaten böyle bir izni de alamazsak birçok ürün dökülmeye mahkum olacak" diye konuştu.

Marketlerde ürünlerin yaklaşık 2-3 katına satıldığını vurgulayan Ali Batman, "Marketler tıklım tıklım dolu. 3 TL'lik domates 12 TL. 2 TL'lik salatalık markette 7-8 TL. Bu fırsatçılık. Ama pazar yerleri sabah 10.00'da açılıp akşam 17.00'da kapanırsa hem pazarcı esnafı boş kalmaz hem de üreticinin malına destek vermiş oluruz. Vatandaş da ucuza istediği ürüne ulaşır. Sadece marketlere kalırsak Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı. - ADANA

Semt pazarları yüzde 50 kapasiteyle açılsın önerisi
Semt pazarları yüzde 50 kapasiteyle açılsın önerisi
Semt pazarları yüzde 50 kapasiteyle açılsın önerisi
Semt pazarları yüzde 50 kapasiteyle açılsın önerisi
Semt pazarları yüzde 50 kapasiteyle açılsın önerisi
Semt pazarları yüzde 50 kapasiteyle açılsın önerisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İmzaladığı senete bir rakam daha ekleyip hayatını kararttılar
İmzaladığı senete bir rakam daha ekleyip hayatını kararttılar
Annesini, eve getirdiği zırhı göstererek, 'Seni kıyma yapacağım' diye tehdit etti
Annesini, eve getirdiği zırhı göstererek, "Seni kıyma yapacağım" diye tehdit etti
Eşini rahatsız eden adamı pompalı tüfekle vurdu
Eşini rahatsız eden adamı pompalı tüfekle vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Altay Adnan Menderes Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı Hakan Sabancı Yılmaz Erdoğan
Spor İrfan Buz Cenk Tosun Gökhan Gönül Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Semt pazarları yüzde 50 kapasiteyle açılsın önerisi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 12:09:53. #1.16#

title