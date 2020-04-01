Semt pazarları ile ilgili yeni tedbirler alındı Bursa Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı İçişleri Bakanlığından gönderilen ek genelge gereği semt pazarlarına yönelik yeni tedbirleri duyurdu.

Bursa Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı İçişleri Bakanlığından gönderilen ek genelge gereği semt pazarlarına yönelik yeni tedbirleri duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, semt pazar yerlerine kontrolsüz giriş çıkışlar demir bariyerler ve benzeri araç gereçlerle önlenecek. Bu alanlara giriş çıkışlar mümkünse ayrı noktalardan yapılacak ve pazar tezgahlarının arasında en az 3 metre bulunacak.

Ayrıca pazar alanlarına esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaş alınacak ve giren ya da çıkan kişi sayısı kontrol altında tutularak pazar alanında sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunması sağlanacak. Bu amaçla "pazar giriş noktaları" oluşturulacak; bu noktalarda bekleyecek vatandaşların beklemesi için bir koridor açılacak ve koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 2 metre mesafe bırakılacak.

Semt pazarlarında akşam yoğunlunun önüne geçilmesi için vatandaşlara pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususu belediye merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk araçlarından sürekli anons edilmek suretiyle hatırlatılacak.

Alınan kararların uygulaması il ve ilçe belediyelerinin zabıta ekiplerince sürekli denetime tabi olacak ve belediye zabıtaları yeterli olmadığı takdirde kolluk kuvvetlerinden yardım alınarak, uygulama herhangi bir aksaklığı meydan verilmemesi sağlanacak.

Kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari ve adli işlemleri yapılacak.

Kaynak: AA