Semt pazarları cumartesi günleri kurulacak

Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, kısıtlama boyuncu cumartesi günleri saat 10.00 ile 17.00 arasında pazarların kurulacağını duyurdu.

Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, kısıtlama boyuncu cumartesi günleri saat 10.00 ile 17.00 arasında pazarların kurulacağını duyurdu.

Türkiye'nin dört bir yanında hafta sonu ve 17 Mayıs'a kadar uygulanan kısıtlamalarla birlikte mahallelerde tezgah açamayan pazarcıların yüzü güldü. Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, alınan karar gereği cumartesi günleri saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında cumartesi pazarlarının açılacağını müjdeledi. Pazar günleri içinde başvuruda bulunacaklarını belirten Aksu, "Yılın sadece 3 ayında pazarcı esnafının para kazanacağı dönemlerdeyiz. Bu dönemlerde de evde kaldığımızdan borçlarımız çoğalıyor. İnşallah, cumartesi günü sadece cumartesi pazarlarını değil, pazar günü kurulan pazar alanlarında da yer alırız. Vatandaş da çeşidi ve farklı alternatifleri görmek istiyor. Sadece marketlerdeki domates, biber veya meyvelerle sınırlı kalmak istemiyor" dedi.

Tarlada meyvenin de sebzenin de biriktiğini belirten Aksu, "Ancak biz vatandaşa bu kadar birikmiş ürün varken, pahalı satmak istemiyoruz. Bir düzenlemenin gelmesi gerekiyor. 3 gün önce aldığım çıtır salatalık 3 lirayken, kısıtlamanın olacağı günden önce 5-6 liraya çıkıyor. Bizim adımız fırsatçıya çıkmış. Biz böyle anılmak istemiyoruz. Ne pazarcı bu leke ile yaşasın ne de vatandaş üzülsün. Bir an önce bir çözüm bulunsun" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Perihan Kara