Semt pazarları açıldı, esnafın yüzü güldü
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Semt pazarları açıldı, esnafın yüzü güldü

Semt pazarları açıldı, esnafın yüzü güldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine pazar yerleri genelgesi gönderilmesinin ardından Gaziantep'te, pazarcılar tezgahlarını pandemi kurallarına göre açtı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine pazar yerleri genelgesi gönderilmesinin ardından Gaziantep'te, pazarcılar tezgahlarını pandemi kurallarına göre açtı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen "Pazar Yerleri" konulu genelge gereği tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri pazarlar açık olacak. Genelgeyle, saat 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar esnafı hazırlıklarını tamamlayarak tezgahlarını sosyal mesafeli olarak açtı.

Şehitkamil Semt Pazarı Sebze ve Meyveciler Dayanışma Derneği Başkanı Beşir Aydın, pazarın bir gün bile açılmasının hem vatandaşı hem de pazarcı esnafını sevindirdiğini söyledi.

Açılmayla beraber hal fiyatına da zam geldiğini ifade eden Aydın, insanlar pazarı tercih ediyor, markete gitmiyor çünkü pazarın malları temiz ve taze vatandaş bundan dolayı pazarı tercih ediyor. Fiyatlarda ise kapanma öncesine göre biraz artma yaşandı, vatandaş ve esnaf bundan şikayetçi. Halde her ürünün başına neredeyse 1 lira eklenmiş pazarda insanlar bize şikayet ediyor ama ürün yerinden pahalı geliyor" dedi.

130 tezgahlık pazara 27 tezgahın açıldığını belirten Aydın, korona virüse karşı tüm tedbirleri alarak ürün satışına başladıklarını kaydetti.

Pazarcılar ise bir günde olsa açıldıklarına sevinirken bunun kontrollü olarak haftanın en az 3 gününe yayılması gerektiğini belirtiyorlar. - GAZİANTEP

Semt pazarları açıldı, esnafın yüzü güldü
Semt pazarları açıldı, esnafın yüzü güldü
Semt pazarları açıldı, esnafın yüzü güldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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