Semt pazarları açık olacak mı? Tam kapanmada pazarlar açık olacak mı?
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Semt pazarları açık olacak mı? Tam kapanmada pazarlar açık olacak mı?

Semt pazarları açık olacak mı? Tam kapanmada pazarlar açık olacak mı?
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İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar devam edecek "tam kapanma" sürecine ilişkin yayımlanan genelge konusunda sıkça sorulan soruları yanıtladı. Semt pazarları açık olacak mı? Tam kapanmada pazarlar açık olacak mı?

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar devam edecek "tam kapanma" sürecine ilişkin yayımlanan genelge konusunda sıkça sorulan soruları yanıtladı. Semt pazarları açık olacak mı? Tam kapanmada pazarlar açık olacak mı?

TAM KAPANMADA PAZARLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığının aldığı karara göre, semt pazarları tam kapanma süresinde günlük sürede kapalı olacak. Tam kapanma 29 Nisan'da başlayacak, bu nedenle salı ve çarşamba günleri kurulan halk pazarları açık olacak.

TAM KAPANMA GÜNLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Erdoğan, 29 Nisan Perşembe günü saat 19'dan itibaren başlayarak 17 Mayıs Pazartesi günü saat 5'e kadar ülke çapında tam kapanmaya geçildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"29 Nisan Perşembe akşamı 19:00 'dan 17 Mayıs sabah 05:00 'a kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz."dedi.Buna göre tam kapanma 29 Nisan Perşembe günü başlayacak olup 17 Mayıs'ta sona erecektir.Tam kapanma günleri şu şekilde:

29 Nisan Perşembe (akşam saat 19:00'da başlıyor)

30 Nisan

1 Mayıs

2 Mayıs

3 Mayıs

4 Mayıs

5 Mayıs

6 Mayıs

7 Mayıs

8 Mayıs

9 Mayıs

10 Mayıs

11 Mayıs

12 Mayıs

13 Mayıs

14 Mayıs

15 Mayıs

16 Mayıs

17 Mayıs (saat 05:00 'a kadar.)

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü

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