Semt pazarının altın elleri
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Semt pazarının altın elleri

Semt pazarının altın elleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yalova'nın Altınova Belediyesi tarafından kurulan özel ekip, semt pazarında alışveriş yapan yaşlı, engelli ve desteğe ihtiyacı olan vatandaşların imdadına yetişiyor.

Yalova'nın Altınova Belediyesi tarafından kurulan özel ekip, semt pazarında alışveriş yapan yaşlı, engelli ve desteğe ihtiyacı olan vatandaşların imdadına yetişiyor.

Perşembe günleri kurulan semt pazarına 17 yıldır kesintisiz olarak ücretsiz servis imkanı sağlayan Altınova Belediyesince kurulan özel ekip, yaşlı, engelli ve desteğe ihtiyacı olan vatandaşların daha rahat alışveriş yapmalarını sağlıyor. Yeni başlatılan uygulama ile özel servisle ilçe pazarına gelen tüm vatandaşları girişte karşılayan ekipler, desteğe ihtiyacı olan vatandaşların alışveriş torbalarını taşıyor. Vatandaşlar, alışveriş sonrası yine özel servisle gidecekleri yere bırakılıyor. Belediyenin yeni uygulamasından oldukça mutlu olan vatandaşlar, ekiplerin kendilerine eşlik ederek eşyalarının taşınmasından son derece memnun oluyor. Yeni uygulamanın; vatandaşlar kadar kendilerini de çok memnun ve mutlu ettiğini belirten pazarcı esnafı, bu çalışmanın diğer ilçelere de örnek olmasını istedi. - YALOVA

Semt pazarının altın elleri
Semt pazarının altın elleri
Semt pazarının altın elleri
Semt pazarının altın elleri
Semt pazarının altın elleri
Semt pazarının altın elleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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