Semt pazarındaki meyve sebze hırsızlığı şüphelisi yakalandı
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Semt pazarındaki meyve sebze hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Perşembe pazarında domates, salatalık ve patlıcan çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınanşüpheli N.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:18
Semt pazarındaki meyve sebze hırsızlığı şüphelisi yakalandı

'nın ilçesinde bulunan Perşembe pazarında domates, salatalık ve patlıcan çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan


şüpheli N.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Perşembe gecesi semt pazarında tezgah açan Asım Uslu'nun 7 kasa domates, Mehmet Top'un bir kasa salatalık ve 2 kasa patlıcanının çalınması olayının şüphelisi tarafından yakalandı. Olayın ardından çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede güvenlik kameralarını izledi. Ekiplerle birlikte görüntüleri izleyen esnaflar, görüntülerde yer alan kişinin daha önce bir esnafın yanında çalışan N.U. olduğunu tespit etti.


N.U.'nun olay günü bir kiralama şirketinden kiraladığı araçla olayı gerçekleştirdiği belirleyen ekipler, N.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen N.U., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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