Semt pazarında su püskürtmeli serinlik

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da, pazar alışverişi için dışarı çıkan vatandaşları serinletmek isteyen Büyükşehir Belediyesi yönetimi, bir semt pazarına su püskürtme sistemi kurdu.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği kentte, klimalı ortamlardan ayrılmak istemeyen vatandaşlar gündüzleri mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayı tercih etmiyor.

Vatandaşların sıcak havadan etkilenmemesini isteyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise kentteki bir semt pazarına soğuk su püskürtme sistemi kurdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilk olarak Ulubatlı Mahallesi Semt Pazarı'nda hayata geçirilen su püskürtme sistemini yerinde inceleyerek, vatandaşlarla ve pazar esnafıyla sohbet etti.

Burada gazetecilere açılamada bulunan Beyazgül, Şanlıurfa'da sıcaklıkların 45 derecelerde seyrettiğini ve bunun da insanları olumsuz etkilediğini söyledi.

Vatandaşların sıcak havaya rağmen hayatını en iyi şekilde geçirmeleri için projeler hazırladıklarını ifade eden Beyazgül, şöyle konuştu:

"Sıcaklardan en fazla etkilenenlerden bazıları pazar esnafı ve pazara gelen vatandaşlarımız. 45 derece sıcaklıkta sabahtan akşama kadar pazarda çalışmak veya alışveriş yapmak kolay değil. Belediye olarak soğuk su püskürten sistemimizi bir pazarımıza kurduk ve olumlu dönüşler aldık. İnşallah tüm pazarlarımıza aynı sistemi kuracağız. Pazar esnafımızın ve vatandaşlarımızın memnun olduğunu gördük. Ayrıca bu sistem sayesinde esnafımızın ürününü de korumuş olduk."

Pazar esnaflarından Hüseyin Dikmen ise uygulamadan dolayı Beyazgül'e teşekkür ederek, sistem sayesinde vatandaşların rahat rahat alışveriş yaptığını, kendilerinin ise ürünlerini koruduklarını kaydetti.

Kaynak: AA