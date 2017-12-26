Semt Pazarında Kaçak İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde semt pazarında 27 şişe kaçak içki yakalandı.





Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yeni yıla girerken denetimlerini arttırdı.





Ekiplerce, Sarbani Ahmet Caddesinde kurulan semt pazarındaki bir tezgahta yapılan aramada, 27 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.





İçkilere imha edilmek üzere el konuldu, Y.T, hakkında işlem başlatıldı.