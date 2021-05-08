SEMT PAZARINDA FIRSATÇI TEPKİSİ SEBZE HALİNDE 2 LİRA OLAN SALATALIĞIN KİLOSU TEZGAHTA 8 LİRA
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SEMT PAZARINDA FIRSATÇI TEPKİSİ SEBZE HALİNDE 2 LİRA OLAN SALATALIĞIN KİLOSU TEZGAHTA 8 LİRA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerleri nedeniyle bugün açılan ve evlerine en yakın semt pazarlarına giderek alışveriş yaptı.

HATAY'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerleri nedeniyle bugün açılan ve evlerine en yakın semt pazarlarına giderek alışveriş yaptı. Pazar esnaflarından Rasim Gündüz, fırsatçıların araya girdiğini, pazarların açılması kararından önce sebze halinde 2 liraya satılan salatalığın fiyatının yükselmesi üzerine tezgahda 8 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yaş meyve ve sebze satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde sabah saatleri itibariyle hareketlilik yaşandı. Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde kurulan semt pazarına giden vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe kurallarına uydu. Sadece temel gıda ihtiyaçlarının satıldığı pazar yerinde, polis ve zabıta ekipleri görev yaptı, vatandaşları ve satıcıları kurallar konusunda uyardı.

SALATALIK 8 LİRA

Pazarcı esnafı Rasim Gündüz, sebze halindeki fiyatların bir anda tavan yaptığını kaydederken, "Salatalık dün Antakya'da sebze halinde 2 liraydı. Oradan 1 liraya kaldırılamayan salatalık, bu gün tezgahta 8 lira. Hem vatandaş açısından sıkıntılı, hem de esnaf açısından. Çöpe dökülen, televizyonlarda gördüğümüz salatalık bugün 8 lira. Fırsatçılar araya giriyor" dedi.

Semt pazarlarının kapanmamasını talep ettiklerini söyleyen Gündüz, bu sayede hem fiyatların yükselmeyeceğini hem de kimsenin mağduriyet yaşamayacağını belirtti.

SEMT PAZARINDA FIRSATÇI TEPKİSİ SEBZE HALİNDE 2 LİRA OLAN SALATALIĞIN KİLOSU TEZGAHTA 8 LİRA
SEMT PAZARINDA FIRSATÇI TEPKİSİ SEBZE HALİNDE 2 LİRA OLAN SALATALIĞIN KİLOSU TEZGAHTA 8 LİRA
SEMT PAZARINDA FIRSATÇI TEPKİSİ SEBZE HALİNDE 2 LİRA OLAN SALATALIĞIN KİLOSU TEZGAHTA 8 LİRA
SEMT PAZARINDA FIRSATÇI TEPKİSİ SEBZE HALİNDE 2 LİRA OLAN SALATALIĞIN KİLOSU TEZGAHTA 8 LİRA
SEMT PAZARINDA FIRSATÇI TEPKİSİ SEBZE HALİNDE 2 LİRA OLAN SALATALIĞIN KİLOSU TEZGAHTA 8 LİRA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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