Semt pazarında alışveriş yoğunluğu
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Semt pazarında alışveriş yoğunluğu

Semt pazarında alışveriş yoğunluğu Pazarda kaydedilen görüntüler şoke etti Ramazan Bayramı'nda uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Edirneliler alışveriş yapmak için semt pazarına akın etti.

22.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:46

Semt pazarında alışveriş yoğunluğu

Pazarda kaydedilen görüntüler şoke etti

EDİRNE - Ramazan Bayramı'nda uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Edirneliler alışveriş yapmak için semt pazarına akın etti.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı boyunca 81 ilin tamamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kaldı. 23 Mayıs 00.00'da başlayacak ve 26 Mayıs 00.00'da sona erecek olan kısıtlama öncesi bayramı evlerinde geçirecek olan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak semt pazarına akın etti.

Tüm uyarılara rağmen pazara akın eden vatandaşlar canlarını hiçe sayarak bayram alışverişi için adeta birbirleriyle yarıştı.

Pazarcı esnafı, ilk defa böyle bir kalabalık ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Yüzlerce insanın geldiği ve iğne atsan yere düşmeyecek olan pazarda kaydedilen görüntüler şoke etti.

Semt pazarında alışveriş yoğunluğu

Kaynak: İHA

Manşet

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