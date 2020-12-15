Semt pazarı yeni karar ile Perşembe günleri açılacak
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Semt pazarı yeni karar ile Perşembe günleri açılacak

15.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:42
Semt pazarı yeni karar ile Perşembe günleri açılacak

Serdivan ilçesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde Cumartesi günleri kurulan ve sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu'nun aldığı kararla Cuma günleri hizmet vermesi kararlaştırılan semt pazarı alınan yeni kararla birlikte aynı yerinde Perşembe günleri açılacak.

Serdivan ilçesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde Cumartesi günleri kurulan ve sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu'nun aldığı kararla Cuma günleri hizmet vermesi kararlaştırılan semt pazarı alınan yeni kararla birlikte aynı yerinde Perşembe günleri açılacak.

Vatandaşların yanı sıra pazar esnaflarından da gelen talepler doğrultusunda değişikliğe gidildiği ifade edilirken, bu haftadan itibaren AVM önünde kurulan semt pazarının kısıtlamalar bitene kadar Perşembe günleri vatandaşlara hizmet vereceği belirtildi. Maske, mesafe ve hijyen başta olmak üzere alınan ve uygulamaya konulan tüm tedbirlerde asıl amacın toplum sağlığını korumak ve bu süreci en az hasarla atlatmak olduğu ifade edilirken ayrıca alınan tedbirlere uyulması noktasında tüm vatandaşlara hassasiyet çağrısında bulunuldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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