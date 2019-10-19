Semt pazarı Türk bayraklarıyla süslendi

19.10.2019 12:29

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde semt pazarı bayraklarla süslendi.



İlçede, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için Türk Bayrağı dağıtıldı. 2 Bin bayrak semt pazarını süsledi.



Kütahya Esnaf Odaları Birlik Başkanı İbrahim Yiğit, " Tavşanlı Sivil Toplum örgütleri esnafın temsilcisi oda başkanlarımız ile birlikte Barış Pınarı harekatına, askerlerimize destek ve Türk Bayraklarından rahatsız olanlara inat pazar yerinde bayraklarımızı dağıtıyoruz. Bununla birlikte güzel bir mesaj vermek istedik. Barış Pınarı Harekatı ile Cumhurbaşkanımızın dik duruşu kararlı davranışı sayesinde sona erdi. İnşallah bundan sonra şehit haberi de almayacağımızı ümit ediyorum. Türk Milletinin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu günlerde ben de Türk Bayrağından rahatsız olanlara, asker selamından rahatsız olanlara ben de asker selamı veriyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA