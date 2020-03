Semt pazarı dezenfeksiyon istasyonuna dönüştürüldü ANKARA'nın Altındağ ilçesindeki İskitler semt pazarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon istasyonuna dönüştürüldü.

ANKARA 'nın Altındağ ilçesindeki İskitler semt pazarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon istasyonuna dönüştürüldü. İstasyonda, servis araçları ve taksiler Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından ücretsiz dezenfekte edilmeye başlandı.

Altındağ Belediyesi, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'nın talebi üzerine, sadece cumartesi günü açık olan İskitler semt pazarını, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon istasyonuna dönüştürdü. Bugün başlayan çalışma sonrası, araçlarını ücretsiz şekilde dezenfekte ettirmek isteyen servis ve taksi şoförleri, alana geldi. Altındağ Belediye ekipleri, koronavirüse karşı araçlar tek tek dezenfekte etti. İstasyonun hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında açık olacağı belirtildi.

'SERVİS ARAÇLARIMIZIN TAMAMI DEZENFEKTE EDİLECEK'Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinden bu yana servis araçlarında dezenfekte işlemlerini artırdıklarını belirterek, "Ankara'da 7 bin 300 adet servis aracımızın dezenfekte işlemini burada Altındağ Belediyesi'nin bizlere desteğiyle hafta içi her gün yapmaya devam edeceğiz. Belediyemizden araçlarımızın sürekli temiz ve dezenfekte edilmiş olması için rica ettik. Belediyemizde servis amaçlarımızın tamamı dezenfekte edilecek şekilde tedbir aldılar. 09.00-17.00 arasında belediye çalışanları bizim araçlarımızı dezenfekte edecekler. Servis araçlarımızın tamamı ücretsiz olarak dezenfeksiyon işlemi yapılacaktır" dedi. Uygulamadan çok memnun olduklarını söyleyen servis şoförü Ayhan Aksakal, "Günlük kendi imkanlarımızla dezenfektan ürünleriyle temizliğimizi gerçekleştiriyorduk. Her gün buraya gelip, aracımızın dezenfekte işlemini yapacağız" diye konuştu.'İŞLEMİ ÜCRETSİZ YAPTIRABİLECEKLER'Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Denetim Kurulu Başkanı Eşref Şat ise, tüm taksici esnafını dezenfeksiyon istasyonuna davet ederek, şunları kaydetti: "Ankara'da bulunan tüm taksici esnafımız buraya gelerek hem müşterilerimizi sağlığı hem de araçların temizliği ile şoför arkadaşımızın sağlığı açısından araçlarına dezenfeksiyon işlemini yaptırabilecek. Hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında bu işlem yapılacak. Bu uygulamadan dolayı Altındağ Belediyemize, Ankara Şoförler Odası Başkanı'na ve ekibine teşekkür ediyorum."Taksi şoförü Adnan Çıkrıkçıoğlu da uygulamadan memnun olduklarını belirtti.- Ankara

Kaynak: DHA