Semt pazar yerleri dezenfekte ediliyor Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırları içerisinde yer alan semt pazar yerlerinin alışveriş bittikten sonra genel temizliğinin yapıldığını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırları içerisinde yer alan semt pazar yerlerinin alışveriş bittikten sonra genel temizliğinin yapıldığını söyledi.

Kurulan semt pazarları sonrası atık malzeme ve çöplerin hemen o akşam temizlendiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, özellikle yiyecek atıkların kısa sürede koku oluşturduğunu ve mikrop barındırdığını bundan dolayı aynı gün temizlendiğini kaydetti.

7 günde 29 pazaryeri temizleniyor

Belediye olarak mahallelere yönelik temizlik ekiplerinin her gün çöpleri düzenli olarak topladığını, cadde ve sokakların temizliğinin yapıldığını hatırlatan Başkan Palancıoğlu, "Melikgazililer her sabah güne temiz bir çevrede başlamaktadır. Çünkü Melikgazi Belediyesi'nde gece ekipleri saat 22.00 ile sabah 07.00 arası genel temizlik yapmaktadır. Evsel atıklar gece toplanmaktadır. Pazar yerleri gece ekiplerince temizlenmektedir. Ana cadde, yollar ve pazaryerleri gece temizlik ekiplerince deterjanlı su ile yakınmaktadır. Bu 7 gün 365 gün gerçekleştirilmektedir. Dolayısı ile her sabah temiz bir çevre de yaşama imkanı bulmaktadır. Temizlik işleri bir gün çalışmasa Kayseri'nin yarısına hizmet veren Melikgazi çöplük haline gelir. Bu düzenli, koordineli ve planlı temizlik çalışması örnek ve referans olmaktadır. Çünkü Melikgazi ilçesi nüfusu 500 bini geçen 17 ilçeden biri olup 52 ilden daha büyük nüfusa sahiptir. Bizlere düşen görev ise çevremizi kirletmemeyi alışkanlık haline getirmektir." dedi.

Semt pazaryeri temizlik çalışmasını gerçekleştiren işçileri ziyaret eden Başkan Dr. Palancıoğlu, onlarla sohbet etti ve kolay gelsin diyerek özverili temizlik personeline teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA