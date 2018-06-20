Hakkari'de Şemsiyeli Teröristler İHA'ya Yakalandı

Hakkari'nin kırsal alanlarında güvenlik güçleri tarafından PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyonlarda yakalanmamak isteyen teröristler,şemsiyeleri ile İnsansız Hava Aracı'na yakalandı.

TERÖRİSTLER, HAVA ARACINA ŞEMSİYELERİYLE YAKALANDI

Hakkari'nin kırsal alanlarında güvenlik güçleri tarafından PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyonlara karşı, güvenlik güçlerinin takibine yakalanmamak isteyen teröristleri, kullandıkları şemsiyeleri ile İnsansız Hava Aracı'na böyle yakalandılar.

İHA TARAFINDAN SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Hakkari'nin dağlık ve kırsal alanda güvenlik güçleri tarafından PKK'lı teröristlere karşı yürüttükleri operasyonlar aralıksız devam ediyor. Yapılan bu operasyonlar kapsamında teröristlere ait, mağara, sığınak ve mühimmatlar imha edilirken teröristler, İHA'ya yakalanmamak için şemsiye kullanıyor.

3 teröristin ormanlık alanda şemsiyeli halde ilerlerken İHA tarafından saniye saniye takip edilerek görüntüleri kaydedildi. Teröristler hızı bir şekilde ilerledikleri ormanlık alanda akıbetlerinin ne olduğu öğrenilemedi.