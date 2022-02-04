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Şemsiyeli kapı hırsızı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şemsiyeli kapı hırsızı kamerada

Arnavutköy'de bir apartmanın girişinde bulunan demir kapıyı gözüne kestiren zanlı, şemsiye yardımı ile yüzünü gizleyerek önce demir kapıyı açtı sonra çaldı.

Arnavutköy'de bir apartmanın girişinde bulunan demir kapıyı gözüne kestiren zanlı, şemsiye yardımı ile yüzünü gizleyerek önce demir kapıyı açtı sonra çaldı. Demir kapının çalınma anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Merkez Mahallesi Nişan Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın girişinde bulunan demir kapıyı gözüne kestiren zanlı, şemsiye yardımı ile yüzünü kapatarak demir kapının bulunduğu noktaya gitti. Demir kapıyı bulunduğu yerden sökerek çıkartan zanlı, iddiaya göre, sonrasında koluna taktığı kapı ile kayıplara karıştı. Apartmanın girişinde kapının olmadığını fark eden apartman sakinleri ise güvenlik kameraları incelendiğinde kapının çalındığını fark etti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haber

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