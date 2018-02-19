Şemsiyeli Hırsızlar Güvenlik Kamerasında

Başkentte, bazı hırsızlık olaylarına karıştıkları belirtilen, yakalanmamak için şemsiye ve kapüşonlu kıyafetlerle yüzlerini kapatarak apartmanlara giren dört kadına ait görüntüler, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince Çankaya ilçesindeki hırsızlık olaylarına yönelik yürütülen farklı soruşturmaların faili oldukları ileri sürülen dört kadının yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki çalışmalar başlatıldı.

İncelenen güvenlik kamerası kayıtlarında, yakalanmamak için şemsiye ve kapüşonlu kıyafetlerle yüzlerini kapatarak apartmanlara girdikleri ve hırsızlık yaptıkları belirlenen kadınların, S.G, M.Ç, N.T. ve H.Ç. olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.