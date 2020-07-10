Şemsiye Sokak'taki iş yerleri dezenfekte edildi
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Şemsiye Sokak'taki iş yerleri dezenfekte edildi

Malatya'nın uğrak yerlerinin başında gelen ve çok sayıda turistin gelerek fotoğraf çektiği Şemsiye Sokak'ta bir özel banka çalışanının korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine halk sağlığını korumak için Battalgazi Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Şemsiye Sokak'taki iş yerleri dezenfekte edildi
10.07.2020 17:45 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:06

Malatya'nın uğrak yerlerinin başında gelen ve çok sayıda turistin gelerek fotoğraf çektiği Şemsiye Sokak'ta bir özel banka çalışanının korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine halk sağlığını korumak için Battalgazi Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Şemsiye Sokak'ı dezenfekte eden Battalgazi Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma ile vatandaştan tam not aldı.

Covid 19'un Türkiye'de görülmesiyle her türlüm tedbiri alan ve halk sağlığını korumak için dezenfekte çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi, son olarak kentin prestij sokaklarından olan Şeysiye Sokak'ta dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Sokakta özel bir banka çalışanında korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu endişelenen esnafların çağrısı üzerine caddede bulunan iş yerlerinde dezenfekte çalışması yapıldı.

Ekiplerin yaptığı dezenfekte çalışmaları sonrası memnuniyetini dile getiren cadde esnafı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e ve ekibine duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Yapılan dezenfekte çalışmaları sonrasında memnuniyetini dile getiren kuyumcu esnafı Yılmaz Kınacı; "Sokakta korona virüs tespit edilince bizde tedbir amaçlı Battalgazi Belediyesini aradık ve bu caddenin dezenfekte edilmesini istedik. Çok sağ olsunlar bir telefonla ekip geldi. Esnaf olarak size minnettarız. Battalgazi belediyesine çok teşekkür ederiz" dedi.

Kuaför Ahmet Kural ise "Belediyemize bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu zor günümüzde yanımızda oldular. Ekipler gelerek her yeri dezenfekte ettiler. Şuan hem daha sağlıklı hem de daha hijyen bir ortamda çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Konfeksiyoncu Abdullah Akcan da, "Arkadaşlar sağ olsunlar geldiler dezenfekte işlemi yaptılar. Battalgazi Belediyesi'ne teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Bir diğer konfeksiyoncu Cemal Karaman ise şunları söyledi: "Buradaki müşterimizin sağlığı hepimiz için önemli. Sayın Başkanımızın bizleri düşünmesi, sağlımızı düşünmesi ve böyle çalışma yapmasından dolayı teşekkür ederiz. Bu tür uygulamaları sık sık bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Osman Güder'in güzel işlere imza attığını dile getiren bir otel çalışanı Şeraffettin Akın da, "Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. İlaçlama yaptılar. Onun dışında da Başkanımız Osman Güder, bize güzel hizmetler gerçekleştiriyorlar. Allah razı olsun kendisinden. Bizler de ellimizden geldiğince tedbirler almaya gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Sokakta alışveriş yapmaya gelen Muharrem Özgül, "Battalgazi Belediyesi sağlığımız için önemli bir çalışma yaptı. Önce insan sağlığı tabii ki. Battalgazi belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür ederiz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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