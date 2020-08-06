Şemsi Denizer mezarı başında anıldı Türk-İş Genel Sekreterliği ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanlığı görevini sürdürürken, 6 Ağustos 1999'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Şemsi Denizer anıldı.

Türk-İş Genel Sekreterliği ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanlığı görevini sürdürürken, 6 Ağustos 1999'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Şemsi Denizer anıldı.

Denizer'in, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyündeki mezarı başında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, burada yaptığı konuşmada, Denizer'in Türkiye'nin yanı sıra dünyada sendikal mücadelede saygıyla anıldığını söyledi.

Sendikaların hak ve demokrasi mücadelesi tarihinde yer alan 1990 madenci grevini, 1991 Zonguldak-Ankara yürüyüşünü ve 1994 kitlesel eylemlerini büyük bir disiplin ve kararlılıkla başarıya ulaştıran Denizer'i sevgi ve saygıyla andıklarını ifade eden Yeşil, şunları kaydetti:

"İşçilerin, emekçilerin haklarını, ülkemizin zenginliklerini koruma ve geliştirme mücadelesinin en zorlu döneminde hayatını kaybeden rahmetli Genel Başkanımız Şemsi Denizer sadece bizlerin değil, tüm emekçilerin mücadelesinde yaşamaya devam ediyor. Bizlere emanet edilen bu mücadeleye, her şart altında sahip çıkmaya devam edeceğiz. Başta madenci kardeşlerimiz olmak üzere bölge halkımızla mücadeleyi sürdürecek ve Şemsi Denizer'i asla unutmayacağız. 21 yıl sonra genel başkanımız, önderimiz Şemsi Denizer'i işimize, aşımıza, bölgemizin ve ülkemizin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde yolumuzu aydınlattığı için sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz."

Konuşmanın ardından GMİS yöneticileri, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar ile İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Erkmen ve madenciler, Denizer'in mezarına karanfil bıraktı.

Kaynak: AA