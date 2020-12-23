Şemseddin Sivasi anısına yazılan "LÂL" adlı kitap tanıtıldı

Sivas'ın manevi değerlerinden Şemseddin Sivasi'nin 500. doğum yılı anısına yazar Fatih Duman'ın kaleme aldığı "LAL" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Baro Başkanı H. Yılmaz Demir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve il protokolü katıldı.

Programda konuşan Vali Ayhan, Sivas'ın manevi şahsiyetler bakımından zengin bir şehir olduğunu vurguladı.

Kentte yetişen değerli şahsiyetlerin yaşam tarzları, dünya yaşantıları ve uhrevi bakışlarının yeni nesillere aktarılması gerektiğini, belediyenin bu yönde önemli çalışmaları hayata geçirdiğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Kentler yaparsın, binalar yaparsın ama o binalara ruh veren, mana veren şahsiyetli insanlardır. Bu minvalde değerli eserlerine, değerli şahsiyetlerine değer verip vefalı olmak ve bunların üzerine yazılar yazmak, yazıları kaleme almak nesillerimize aktarmak çok kıymetli bir anlayıştır. Belediyemizin bu kültürel çalışmalarını takdirle karşılıyorum."

Şemseddin Sivasi'nin kentin manevi büyüklerinden birisi olduğunu anımsatan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Sivas'ımızın manevi büyüklerinden olan Şemseddin Sivasi'yi anlamak ve gelecek nesillere aktarmak için kaleme alınan 'LAL' isimli romanın, şehrimizin kültür hazinesine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Ayhan ve Bilgin, konuşmaların ardından kitabın yazarı Fatih Duman'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde