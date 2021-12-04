Semra Demirer: "İkinci kupa yolunda adım adım ilerliyoruz" - Haberler Spor
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Semra Demirer: "İkinci kupa yolunda adım adım ilerliyoruz"

İhlas Haber Ajansı / Bora Akyol - Haberler | Spor

- Semra Demirer: "İkinci kupa yolunda adım adım ilerliyoruz" Kayserispor AR-GE ve Projeden Sorumlu Başkan Vekili Semra Demirer, daha önce bir kez Türkiye Kupası'nı kazandıklarını dile getirerek, "İkinci kupa neden olmasın.

- Semra Demirer: "İkinci kupa yolunda adım adım ilerliyoruz"

İSTANBUL - Kayseri spor AR-GE ve Projeden Sorumlu Başkan Vekili Semra Demirer, daha önce bir kez Türkiye Kupası'nı kazandıklarını dile getirerek, "İkinci kupa neden olmasın. Bu yolda adım adım ilerliyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu eşleşmeleri belirlendi. Çekilen kuranın ardından Kayserispor Başkan Vekili Semra Demirer basın mensuplarına kurayı değerlendirdi. Demirer, anlamlı bir kura çektiklerini ve ikinci kez Türkiye Kupası'nı almayı hedeflediklerini ifade ederek, "Ziraat Türkiye Kupası anlamlı ve kıymetli bir kupa. Biz de Kayserispor olarak bir kere kazandık. İkinci kupa neden olmasın. Bu yolda adım adım ilerliyoruz. Bunun yanı sıra adaletli, adil ve dürüst oyun diyoruz ya bunun tüm spor kamuoyuna, başkanlara, oyunculara ve hakemlere yansımasını karşılaşmaların fair-play olgusu içinde yapılmasını yürekten diliyorum. Bunun güzel örneklerinin aratarak devamının gelmesini diliyorum. Tüm takımlara güzellikler getirmesini diliyorum. Kupayı kim hak ediyorsa o kazansın. Hakemlerimiz de düdük çalarken fair-play çerçevesi içinde çalsın" diye konuştu.

Semra Demirer: İkinci kupa yolunda adım adım ilerliyoruz

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İhlas Haber Ajansı / Bora Akyol - Spor Haberleri

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