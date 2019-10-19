Sempozyuma Kütahya'dan tam destek

19.10.2019 13:12

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve MHP Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztürk, Ankara'da düzenlenen '1.Ulusal MHP KAÇEP Toplum, Kadın ve Şiddet' konulu sempozyumuna katıldı.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın, Aile, Çocuk ve Engeli Politikaları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu'nun oturum başkanlığını yaptığı sempozyumda MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, 26. Dönem İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in panelist olarak katıldığı sempozyumun tamamlandı.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın, Aile, Çocuk ve Engeli Politikaları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin himayelerinde gerçekleştirmiş olduğumuz Toplum, Kadın ve Şiddet konularının sorunlar ve çözümlerle birlikte 1. Ulusal MHP KAÇEP sempozyumunda sizleri aramızda görmekten onur duyuyorum. MHP 50 yıllık şanlı ve şerefli siyasi geçmişi ile Türk milletini güvenini hakkı ile kazanmış, Türk milletinin güçlü bir kurumu olarak varlığını sürdürmüştür" dedi.



"ÇOK ÖNEMLİ BİR SEMPOZYUM"



Sempozyumunun önemine değinen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kadına yönelik şiddetin hiçbir zeminde kabul edilemeyeceğini ifade etti. Işık, "Bu yalnızca kadınların meselesi değil, bu sadece kadınların tepki göstermesi gereken bir durum değil. Bu topyekün toplumun, ülkenin meselesi. Ancak mesele yasa yapmak değil, yasa uygulayıcılarının bunları uygulamasını sağlamak" diye konuştu.



MHP Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztürk, "Son zamanlarda medya, konuşmalarımız ve düşüncelerimiz; kadın cinayeti konusuyla dolu. Namus adına öldürülen Emine Bulut'un hikayesi, 10 yaşındaki küçücük kızı, 'Anne lütfen ölme" diyerek ağlarken; sadece olayı gözleriyle görenlerin canları yanmadı. O gün ve o günden beri, ülkece canımız yanıyor. Bu olay gözler önünde açıkça yaşandığı için çok dikkat çekti ve binlerce kişi tarafından tepki gördü. Ama kadın cinayetleri, gördüğümüzden çok daha yaygındır hem kendi ülkemizde hem de dünyada. Öldürülen masum kadınlarımıza uygulanan şiddetlerin haklı hiçbir yanı yoktur. Kaldı ki hiç kimsenin, dünyanın en büyük yanlışını yapan bir kadını bile öldürmeye hakkı yoktur. Hiçbir kadına uygulanan, hiçbir şiddet için geçerli bir neden, bir bahane yoktur. Şiddet için, cinayet için; hiçbir neden yeterli değildir" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA