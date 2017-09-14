Sempozyum Kapsamında Müzik Ziyafeti Sürüyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak gerçekleştirilen konser programları hız kesmeden devam ediyor.



Eti Eski Fabrika alanında gerçekleşen konser programında bu kez vatandaşlarla buluşan sanatçı, Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Şefi Aytaç Karausta oldu. Karausta bağlaması ile gerçekleştirdiği konserinde, sevilen halk müziği eserlerini, alanı dolduran Eskişehirliler ile birlikte seslendirdi. Vatandaşlara hitap eden Karausta, "Sizler beni her zaman koromuzla birlikte dinlemeye alıştınız ancak bu akşam bağlamam ile bu konseri veriyoruz. Alandaki coşku ve kalabalık gerçekten çok güzel. Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun müzikal anlamda bir parçası olmak benim adıma da onur verici. Bizleri sizinle buluşturan ve sanatın, sanatçının daimi destekçisi olan Başkan Ahmet Ataç'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz" şeklinde konuştu.



Konser programı coşkulu şekilde devam ederken, etkinliğe katılan Eskişehirliler de eserlere hep bir ağızdan eşlik etti. Öte yandan sempozyum kapsamında düzenlenen konser programları 15 Eylül akşamı saat 20.30'da Mithat Körler konseri ile devam edecek. - ESKİŞEHİR