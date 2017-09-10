Sempozyum Alpay Rüzgarı ile Başlayacak

Eskişehir, Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun 11'incisine ev sahipliği yapacak.



Tüm Eskişehirlilerin davet edildiği açılış töreni Eti Eski Fabrika alanında 11 Eylül tarihinde, saat 18.30'da gerçekleştirilecek ve tanınan sanatçı Alpay, 20.30'da Eskişehirliler için müthiş bir konser verecek. Tepebaşı Belediyesi tarafından içerik anlamında farklılığı ve çeşitliliğiyle dünyada sadece Eskişehir'de düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun 11'incisi, 24 Eylül tarihine kadar dopdolu etkinlikler ile devam edecek. Sempozyumda pişmiş toprak; bilimsel, sanatsal ve sektörel olarak ele alınacak. Bilimsel sunumlar yapılacak, davet edilen sanatçıların çalıştığı heykeller Tepebaşı bölgesinde parklara yerleştirilecek ve geleneksel üretim yapan üreticiler ile sektör içinde yer alan firmaların ürünlerini tanıtmalarına olanak sağlanacak. Bu yıl sempozyuma yurt dışından Hosig Bang (Güney Kore), Thatree Muangekaew (Tayland), Kenichi Harayama (Japonya), Judith Püschel (Almanya), Christine Lübge (Almanya), Penelope Vallejo (İspanya) ve ülkemizden Kaan Canduran, Vedat Kacar, Aysun Çölbayır Diniz, Nurtaç Çakar ile Nurdan Arslan katılacak sanatçılar arasında yer alıyor.



"Başkan Ataç sanatçılarla buluştu"



Sempozyum boyunca hünerlerini sergileyecek olan sanatçılar da Eskişehir'i çok sevdi. Sanatçılar ilk olarak Sanat Danışmanı Prof. Bilgehan Uzuner eşliğinde Tepebaşı bölgesinde yer alan ve içerisinde geçmiş sempozyumlarda ortaya çıkan eserlerin sergilendiği Tepebaşı Belediyesi Hayrettin Karaca Parkı ve Heykel Park'ı gezdi. Eserleri sergilendiği açık alanda inceleyen sanatçılar daha sonra akşam yemeğinde Başkan Ataç ile buluştu. Tanışma yemeğinde sanatçılara hitap eden Başkan Ataç, "11. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu'na katılmak üzere hepiniz Eskişehir'e hoş geldiniz. Bu sempozyumun 11.'sinde sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Umuyorum ki hepiniz burada geçireceğiniz süreçte, güzel işlere imza atacaksınız. Buradan ayrıldığınızda da tıpkı bugün gördüğünüz gibi, sanatınız yani ürettiğiniz eserleriniz halkımıza kalacak. Sanat, topluma ulaşmış olacak. Hepinize tekrar teşekkürlerimi sunuyor, hoş geldiniz diyorum" dedi.



Başkan Ataç ayrıca sempozyuma katılan sanatçılara, üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu ve toprak pişiriminde kullanabilecekleri el aletleri hediye etti. - ESKİŞEHİR