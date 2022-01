Semmler ve Thorin GG For All Projesini Eleştirdi

CS: GO kişilikleri Semmler ve Thorin'in ESL'in yeni projesi GG For All hakkındaki yorumları, topluluk tarafından tepki çekti. Espor sahnesindeki cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili fikirlerini proje üzerinden dile getiren ikilinin olay yaratan tweetleri, haberin devamında.

Geçtiğimiz hafta CS: GO ligi ESL, espor sahnesini kadınlar için de daha kapsayıcı hale getirmek için ESL #ggforall projesini başlattığını duyurdu.

ESL tarafından hazırlanan manifestoya göre GG For All projesinin amacı şu:

"Bir ayağı geçmişte takılıp kalmışsa espor nasıl gelecek olabilir? Küresel oyunun anlamı, herkes oynamaktan zevk almıyorsa nedir? Ayrımcılığın ve toksikliğin oyunun bir parçası olduğunu daha ne kadar inkar edeceğiz?

#GGFORALL, ayrımcılıkla mücadele etmek, zihinsel sağlığı teşvik etmek ve esporda çevresel sürdürülebilirliği ilerletmek için tasarlanmış bir dizi yeni girişim başlatacak. Intel® ve yakında katılacak daha fazla ortak tarafından desteklenen, CS: GO için yeni bir Küresel Kadınlar liginini başlatmaktan gurur duyuyoruz."

Yeni proje, bir takım espor kişilikleri tarafından tepki gördü. Bunlardan ilki, sunuculuk yapan Auguste "Semmler" Massonnat oldu. Kendisi durumun kapsayıcılıktan ziyade daha çok ayrımcı olduğunu düşündüğünü belirten tweetinin ardından "Sadece erkeklere özel turnuva ne zaman oynanacak?" sorusunu tweetledi. Semmler'in fikirlerine, VCT 2021 Champions'ta da izlediğimiz kadın espor yorumcularından Lauren "pansy" Scott cevap vermekten çekinmedi.

"Erkek espor oyuncularının ezilmiş demografisi için mi savaşıyorsunuz? Gerçekten bu neden sizi rahatsız ediyor, size pahalıya mal olan ve sizin rekabetçi ortamınızdan çalan bir proje değil."

Semmler ise pansy'nin tweeti üzerine fikirlerini daha açık bir şekilde dile getirdi ve daha da çok tepki çekti:

"Beni en çok etkileyen bu tweetin sahtekarlığı. Neden projede verilen mesaj "Erkekler karşısında oynayınca kaybeden kadınları desteklemek adına yeni bir lig kuruyoruz" yerine 'ERKEKLER TOKSIK'".

Durumu ego savaşına çeviren, kendisi olmazsa esporun olmayacağını iddia eden ve çoğu topluluk üyesi tarafından kırılgan maskülinite örneği olarak gösterilen Duncan "Thorin" Shields ise -oldukça cinsiyetçi söylemler eşliğinde- şu açıklamalarda bulundu (açıklamanın bazı kısımları, Thorin'in çirkin söylemlerinden dolayı habere eklenmemiştir):

"ESL: Erkekler kötü ve toksik olduğundan dolayı sadece kadınlara özel bir lig hazırladık. Kadınlar şu an erkeklere rekabet edemeyecekleri için değil.

Semmler: Bu durumu erkek toksikliği üzerinden bir bağlamla ilişkilendirmeniz samimi görünmüyor.

Espor arenası içerisindeki kadınlar: Zavallı beyaz erkekler baskı altında hissediyor. Kadınların bir turnuvada oynayacak olması sizi kızdırdı mı?

Thorin: Uzun yıllardır kadınlarda bağlantı ve ilişkisi olan bir espor emektarının görüşünü reddetmeyin (kendisinden bahsediyor).

Espor arenası içerisindeki kadınlar: Kadın olmadığınız sürece bu konu hakkında söz söylemeye hakkınız yok. Ayrıca sen beyaz bir erkeksin! Kadınlardan nefret ediyor olmalısın! Esporda kadınları istemediğini söylüyorsun. Feminizm! Feminizm. Thorin beni engelle. Aman tanrım, beni kadın olduğum ve onunla aynı fikirde olmadığım için engelledi.

Acaba neden, sadece küçümseyici ve geleceğin seks suçlusu olacak erkek feministler siz kadınlara yardım etmeye çalışıyor ve siz, sektördeki en başarılı bireyleri kendi girişimlerinize dahil edemiyorsunuz?

Bakın ne diyeceğim; siz anca kendi kurduğum ve hala benim sırtımdan geçinen sektörden çıkmam gerektiğini söyleyin. Espor benim!"

Semmler ve Thorin'in fikirlerine sektörden birçok kişi daha yanıt verdi. VCT Champions 2021 takımlarından Fnatic'in IGL'i Jake "Boaster" Howlett "Proje kimseyi kötü etkilemiyor ve kadınlara da arena içerisine dahil olma ve büyüme şansı veriyor. Profesyonel oyuncu olmak halihazırda zaten zor, neden bu tarz olanakları kısıtlayalım ki?" derken profesyonel LoL oyuncusu Katarzyna "Ayrine" Spalinska fikirlerini şu şekilde dile getirdi:

"Kadın turnuvaları, kadınların espor arenasında görünür olması için önemli, çünkü kadınların temsili neredeyse yok denecek kadar az yapılıyor. Espor alanındaki 'uzman'ların, kadın turnuvalarının varlığını eleştirmesi ve bu turnuvaları istememeleri, bizim kadın-erkek karışık arenada hoş karşılanmadığımızı hissetmemizin nedeni."

Zaman ilerledikçe, büyük oyun şirketleri, hem topluluklarını hem de profesyonel arenayı, her toplumsal cinsiyetten birey için daha kapsayıcı hale getirmek adına yeni girişimlerde bulunuyor -VALORANT için de Riot, #ggforall projesine benzer Game Changers serisini geçen sene başlatmıştı. Bu gibi projelere büyük önyargılarla yaklaşan Thorin ve Semmler gibi sektörün "uzman" kişileri, soruna çözüm bulmak yerine bulunan çözümü eleştirmeyi tercih ettikleri için belki de espor arenası kapsayıcılık anlamında gelişemiyordur.

