Seminerler ne zaman başlıyor? Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi?

Geçtiğimiz yıl koronavirüs önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen öğretmen seminerlerinin bu yıl ne zaman ve nasıl yapılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda "Seminerler ne zaman başlıyor? Seminler online mı, yüz yüze mi yapılacak?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Peki, 2021-2022 seminerleri ne zaman başlıyor?

Seminerler ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Öğretmen eğitim seminerleri her yıl eğitim öğretim döneminden önce belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 2021-2022 seminerleri ne zaman başlıyor?

SEMİNERLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan iş takvimine göre, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için planlanan öğretmen seminerleri, Ağustos ayında yapılacak. MEB tarafından yayımlanan takvimde yer alan detaya göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacak.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLINE MI?

Öğretmen seminerlerinin yapılış şekliyle ilgili açıklama yapılmadı ancak yeni eğitim öğretim dönemi gibi seminerlerin de yüz yüze gerçekleşmesi bekleniyor.

ÖĞRETMEN SEMİNERİ NEDİR?

Seminer, bir konuyla ilgili katılımcılara bilgi vermek amacıyla düzenlenen organizasyondur. Genelde bir ya da birkaç konuşmacı olur. Tercihe bağlı olarak seminerin sonunda konuşmacıya katılımcılar tarafından soru sorulabilmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.