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SEMİNERE BEM-BİR-SEN GENEL BAŞKANI DA KATILDI

Habermetre - Haberler | Toplum
SEMİNERE BEM-BİR-SEN GENEL BAŞKANI DA KATILDI

BİR-SEN GENEL BAŞKANI DA KATILDI BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, sendikalarının Düzce İl Başkanlığı tarafından organize edilen eğitim semineri için Düzce'ye geldi.

DÜZCE (Habermetre) - SEMİNERE BEM-BİR-SEN GENEL BAŞKANI DA KATILDI BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, sendikalarının Düzce İl Başkanlığı tarafından organize edilen eğitim semineri için Düzce'ye geldi. Düzce Belediyesi ve İl Özel İdaresinde Memur- Sözleşmeli çalışan personelin katıldığı seminerde 6. Dönem toplu sözleşmeye yönelik son durum anlatıldı.

BEM-BİR-SEN İl Başkanlığı tarafından Düzce Belediyesi ve Düzce İl özel idaresi bünyesinde görevli memur ve sözleşmeli personellere yönelik eğitim semineri verildi. Seminere BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, beraberinde genel başkan yardımcıları ve il temsilcileri de katıldı.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Sinan İnan'ın ev sahipliğinde Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde gerçekleştirilen eğitim semineri İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması ile başladı.

Ardından sendikanın Düzce İl Başkanı Asiye Durnacı, açılış konuşmasında kürsüye çıkarak sendikanın faaliyetlerinden bahsetti. Belediye Başkan Yardımcısı Sinan İnan ise Genel Başkan Uyar ve beraberindeki heyete Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nın selamlarını ileterek 'hoş geldiniz' dedi.

Sendikanın dünden bugüne geçirdiği sürece ilişkin kısa filmin izlenmesinin ardından kürsüye çıkan BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, sendika olarak her alanda her platformda çalışmalarını sürdürdüklerini, devletin ve milletin yanında yer alarak büyüdüklerini dile getirdi. Uyar, konuşmasının devamında 6. Dönem Toplu sözleşme kazanımlarına dair sendika üyelerini bilgilendirdi.

Uslu'nun ardından kürsüye çıkan Genel Başkan Başdanışmanı Tarkan Zengin ise başta sendikal faaliyetler olmak üzere gelinen süreç ve son toplu sözleşme ile elde edilen başarının getirisi üzerine geniş kapsamlı bir konuşma gerçekleştirdi. Zengin, konuşmasının ardından sendika üyelerinin sorularını yanıtladı.

Eğitim semineri, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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Haber: SEMİNERE BEM-BİR-SEN GENEL BAŞKANI DA KATILDI - Haberler
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