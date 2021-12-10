AYDIN (Habermetre) - Semine DORUK hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Dibekli köyü sakinlerinden Merhum Rüştü DORUK'un eşi Mehmet TUNCER, Halit, Nurettin ve Saadettin DORUK'un anneleri Aydın KAYA ve Hüsamettin BAL'ın kayınvalideleri Semine DORUK hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Cuma namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Saadettin DORUK: 0534 912 27 14

10 Aralık 2021, Cuma

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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