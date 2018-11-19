Semiha Yıldırım'dan Belaruslu Miniklere Ziyaret

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Belarus'un başkenti Minsk'te eğitime açılan anaokulunu geçen hafta ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Meclis Başkanı Yıldırım'ın Başbakanlığı döneminde, geçen şubat ayında Minsk'e yaptığı ziyarette, Türkiye ile Belarus arasında iş birliği anlaşması imzalanmıştı.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda 18 no'lu anaokulu 6 Eylül'de hizmete açıldı. Böylece Binali Yıldırım'ın katkılarıyla Minsk'e modern ve donanımlı bir eğitim kurumu kazandırıldı.

Anaokulunun inşası ve iç donanımları, Turkcell ile Yıldırım ailesinin katkılarıyla Türkiye Maarif Vakfının kontrolünde tamamlandı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a geçen haftaki Belarus ziyaretinde eşlik eden Semiha Yıldırım, anaokulunu gezdi ve okulda verilen eğitime ilişkin bilgi aldı.

Kendisi de emekli öğretmen olan Semiha Yıldırım, öğrencilerle yakından ilgilendi.

Anaokulunda görevli öğretmenler ve minik öğrencilerle bir süre sohbet eden Semiha Yıldırım, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Türk kültürü öğretiliyor

230 kişilik Anaokulu Projesi ile Türkiye ve Belarus'ta ilk kez okul öncesi eğitim alanında yakın iş birliği yapıldı. Bu tür çalışmaların iki ülke arasındaki diğer projelere örnek olması hedefleniyor.

Anaokulunda, Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen öğretmenler de görev yapıyor. Böylece Belaruslu öğrencilere Türk kültürü ve Türkçe öğretiliyor.

Anaokulunda Türkçe grubunun açılması, Belarus için ilk deneyim oluyor. Projenin, başarılı olması halinde eğitim alanında benzer projelerin de öncüsü olması bekleniyor.

Anaokulunda ağır konuşma bozuklukları olan çocuklar da dahil olmak üzere 12 grup için eğitim planlaması yapıldı. Bale ve bilgisayar derslerinin de verildiği anaokulunda bir yüzme havuzu da öğrencilere hizmet veriyor.

Gelecekte Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkilerin önemli bir halkasını oluşturması beklenen bu öğrencilerin, iki ülkenin geleceğini inşa etmesi amaçlanıyor.