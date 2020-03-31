Semiha teyze hayaline AA'nın haberiyle kavuşacak Kırklareli'nde biri özel gereksinimli 2 torunu için okuma yazma öğrenen Semiha Altınorak'ın torunu için kurduğu sünnet düğünü hayalini, Kırklareli Valisi Osman Bilgin gerçekleştirecek.

Kırklareli'nde biri özel gereksinimli 2 torunu için okuma yazma öğrenen Semiha Altınorak'ın torunu için kurduğu sünnet düğünü hayalini, Kırklareli Valisi Osman Bilgin gerçekleştirecek.

Kırklareli'nde yaşayan 56 yaşındaki Altınorak'ın, biri özel gereksinimli 2 torununun ihtiyacını karşılamak için tatlı ve el işi ürünleri satması Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından haberleştirilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen Vali Bilgin, telefonla görüştüğü Semiha Altınorak'a, gereken maddi yardımların yapılacağını ve uygun bir zamanda torunu için sünnet düğünü organize edileceğini bildirdi.

Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınorak'ın haberini okuduğunda çok duygulandığını söyledi.

Koronavirüs salgınının sona ermesinin ardından Semiha teyzeyi ziyarete gideceğini belirten Bilgin, "Semiha teyzemizin tüm hayallerinin yerine getirilmesi amacıyla torunu sünnet ettirilerek, güzel bir düğün töreni gerçekleştireceğiz. Düğün törenine ben de katılacağım." dedi.

"Çok mutluyum"

Semiha Altınorak ise Vali Bilgin'in torunu için sünnet töreni yapılacağını söylemesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Bilgin ile haberini kamuoyuna duyuran AA ekibine teşekkür eden Altınorak, "Sayın Valimizin sayesinde hayallerime kavuşacağım inşallah. Ben bütün hayallerimi size anlatmıştım. Sayın Valim çok ilgilendi, çok yardımcı oldu. Anadolu Ajansının bütün çalışanlarına çok teşekkür ederim. Onların sayesinde hayallerime kavuşacağım inşallah." diye konuştu.

AA'nın dün yayımladığı "Süper babaanne 2 torununa tatlı ve el işi satarak bakıyor" başlıklı haberde Altınorak, biri özel gereksinimli 2 torununun geçimini tatlı ve el işi ürünlerini satarak sağladığını, onlar için okuma yazma öğrendiğini ve en büyük hayalinin ise erkek torunu için bir sünnet düğünü yapmak olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA