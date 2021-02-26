Semiha Peker'in katil zanlısı tutuklandı
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Semiha Peker'in katil zanlısı tutuklandı

26.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:45
Semiha Peker'in katil zanlısı tutuklandı

Semiha Peker'in katil zanlısı tutuklandıMANİSA'nın Salihli ilçesinde, eski sevgilisi Semiha Peker'i (33) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan cinayet şüphelisi Yalçın Kocataş(43), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Semiha Peker'in katil zanlısı tutuklandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, eski sevgilisi Semiha Peker'i (33) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan cinayet şüphelisi Yalçın Kocataş(43), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, geçen salı günü saat 07.00 sıralarında, Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Salihli ilçesinde yaşayan ve Turgutlu ilçesindeki bir tavuk fabrikasında çalışan 1 çocuk annesi Semiha Peker, sabah servise bineceği Şehitler Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin önüne geldi. Peker'in arkadaşlarıyla servisi beklediği sırada hafif ticari araçla gelen Yalçın Kocataş, genç kadına pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Saldırgan, geldiği hafif ticari araçla kaçarken, kanlar içinde yığılan Semiha Peker ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yakındaki özel hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis ekipleri Yalçın Kocataş'ı yakalamak için çalışma başlattı. Peker'in daha önce şüpheli hakkında koruma kararı aldırdığı belirlendi. Peker, doğum günü olan 24 Şubat'ta memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi.

Polis ekipleri, Yalçın Kocataş'ın olaydan sonra önce Alaşehir'e, ardından da Kula'ya gittiğini tespit etti. Ekiplerin takibi sonucu, Yalçın Kocataş., yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde, Semiha Peker'in kendisini arkadaşları ile aldattığı için öldürdüğünü ve pişman olmadığını söylediği iddia edildi. Yalçın Kocataş'ın yakalandığı Kula ilçesine kadar yaklaşık 50 kilometrelik yolu yürüdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yalçın Kocataş, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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