Semiha Peker'in katil zanlısı tutuklandı
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, eski sevgilisi Semiha Peker'i (33) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan cinayet şüphelisi Yalçın K. (Kocataş ) (43), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Polis ekipleri, Yalçın K.'nın olaydan sonra önce Alaşehir'e, ardından da Kula'ya gittiğini tespit etti. Ekiplerin takibi sonucu, Yalçın K., yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı Yalçın K.'nın ifadesinde, Semiha Peker'in kendisini arkadaşları ile aldattığı için öldürdüğünü ve pişman olmadığını söylediği iddia edildi. Yalçın K.'nin yakalandığı Kula ilçesine kadar yaklaşık 50 kilometrelik yolu yürüdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yalçın K., tutuklandı.
- Manisa
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI