Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden ve önemli başarılara imza atan milli sporcu Semih Topçu, Bursa'da çalıştığı spor salonunda skandal bir olayın mağduru oldu. Birçok kişi, Semih Topçu'nun hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki, Semih Topçu kimdir? Semih Topçu kaç yaşında, nereli?

SEMİH TOPÇU KİMDİR?

Semih Topçu, Türkiye'yi vücut geliştirme ve badminton branşlarında temsil eden, uluslararası başarılara sahip bir milli sporcudur. Sporculuk kariyerinde vücut geliştirme şampiyonlukları ve badminton alanında altın madalya gibi önemli dereceler elde etmiştir.

Son olarak Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir spor salonunda eğitmen olarak görev alan Topçu, iddiaya göre uzun süredir mobinge maruz kalıyordu. İşletme sahibi Baki K., izinli olduğu bir gün Semih Topçu'yu telefonla arayarak salona gelmesini istedi. Bu isteği reddeden milli sporcu, hakaretlere uğradı.

Ardından spor salonuna çağrılan Topçu, silahla tehdit edildi ve güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülere göre, işletme sahibinin talimatıyla korumaları tarafından dakikalarca dövüldü. Olay anında soğukkanlılığını koruyan ve istifini bozmayan milli sporcunun duruşu takdir topladı.

Olay kamuoyuna yansıdıktan sonra büyük tepki çekti. Spor camiasından ve vatandaşlardan Semih Topçu'ya destek mesajları yağdı. Adli sürecin başlatıldığı, mağdurun şikayetçi olduğu bildirildi.