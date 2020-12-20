Semih Tokatlı: "Bunun altından kalkabilecek iyi bir takımız"
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Semih Tokatlı: "Bunun altından kalkabilecek iyi bir takımız"

20.12.2020 20:21 | Son Güncelleme: 20.12.2020 20:26
Semih Tokatlı:

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Denizlispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Biz bunun altından kalkabilecek iyi bir takımız.

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Denizlispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Biz bunun altından kalkabilecek iyi bir takımız. Kendimize ve oyuncularımıza güveniyoruz" dedi.

Alanyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Denizlispor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı maça iyi hazırlandıklarını ancak ilk golü ilk yarıda kendilerinin yediğini belirterek, "İyi hazırlandığımız bir maçtı. Galibiyet için çalışmalarımızı yaptık. Rakibin kapatacağını biliyorduk. Neticede de ilk yarıda gene ilk top bizim kalemize gol oldu. Ondan sonra topa sahip olduk, fazla sahip olduk. Ama pozisyon üretmede, şut atmada biraz eksikliğimiz olduğunu düşünüyoruz. Oyun eksikliği dışında da kazanma arzusu coşkusu bizim oyunumuzu sahaya yansıttı. İnşallah bunun telafisini ilk maçta yapacağız. Bugüne bakarsak yüzde 80'e yüzde 20 topla oynama oranı var. 650 pasa, 153 tane pası var rakibin. Coşkuda veya küçümsemede bir şey yaşamadık. Ama sadece gol üretmedik, bir tek seri oldu. Tabi ki bazı maçlarda ne yaparsanız yapın olmuyor. Bir tane gelen top kaleciye gol oluyor, onun için önümüzdeki maçlarda bunun çalışmaları mutlaka olacaktır. Biz bunun altından kalkabilecek, iyi bir takımız. Kendimize ve oyuncularımıza güveniyoruz" diye konuştu.

(Semih Can Yılmaz - Fadıl Pişkin/İHA)

Semih Tokatlı: 'Bunun altından kalkabilecek iyi bir takımız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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