Semih Terzi'nin oğlu, zayıf not almasına rağmen dersleri geçiyormuş
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Semih Terzi'nin oğlu, zayıf not almasına rağmen dersleri geçiyormuş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Semih Terzi'nin oğlu, zayıf not almasına rağmen dersleri geçiyormuş FETÖ'cü Terzi'nin oğlu hakkında şok eden itiraflar Operasyonda gözaltı sayısı 137 İzmir merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 214 şüpheliden birisi olan darbeci general...

Semih Terzi'nin oğlu, zayıf not almasına rağmen dersleri geçiyormuş

FETÖ'cü Terzi'nin oğlu hakkında şok eden itiraflar

Operasyonda gözaltı sayısı 137

İZMİR - İzmir merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 214 şüpheliden birisi olan darbeci general Semih Terzi'nin oğlu eski askeri okul öğrencisi F.T. hakkında şok eden bir itiraf ortaya çıktı. İfade de F.T.'nin derslerinin kötü olduğunu fakat bütünlemeye sokulmadan derslerden geçirildiğinin söylendiği öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün TSK içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda; İzmir merkezli 40 il ve KKTC'de hakkında gözaltı kararı verilen 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145'i askeri okul öğrencisini yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 137 kişi yakalandı. Gözaltı kararı verilenler arasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu eski askeri okul öğrencisi F.T. de bulunuyor.

"Zayıf not almasına rağmen dersleri geçiyordu"

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu askeri okul öğrencisi F.T.'nin hakkında bir itirafçının ifadesi ortaya çıktı. İtirafçının ifadesinde, aynı sınıfta olduğu Faruk Terzi'nin derslerinin kötü olduğunu fakat bütünlemeye sokulmadan derslerden geçirildiğini söylediği öğrenildi.

"Cep telefonu yakalattırıyordu ceza almıyordu"

Öte yandan itirafçının verdiği ifadede, F.T.'nin okul yönetimi tarafından korunduğunu söyleyerek, "Bu toplantılara zaman zaman Serkan abi de geliyordu, geldiğinde genelde okulda sıkıntı ve sorunumuzun olup olmadığını, derslerimizin nasıl gittiğini sorup okulda kendini açık eden cemaat mensubu öğrenci ve subayların olup olmadığını soruyordu, ben şahsım adına kimseyi bilmediğimi söylüyordum. Semih Terzi'nin oğlu olduğunu sonradan öğrendiğim F.T.'nin matematik, fizik ve temel derslerinden çok düşük derecede zayıf not almasına rağmen bütünlemeye bırakılmayarak geçiriliyordu, ayrıca cep telefonu yakalattırıyordu ceza almıyordu. Bu şahsın da FETÖ yapılanmasından olduğunu düşünüyorum, çünkü okul idaresi tarafından da korunuyordu" dediği öğrenildi.

137 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İzmir merkezli 42 ilde 214 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında 137 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonda, Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin koordineli bir şekilde çalıştığı bildirildi. Ayrıca, darbeci general Semih Terzi'nin oğlu F.T.'nin firari olduğu ve yurt dışına çıkmış olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

Semih Terzi'nin oğlu, zayıf not almasına rağmen dersleri geçiyormuş
Semih Terzi'nin oğlu, zayıf not almasına rağmen dersleri geçiyormuş
Semih Terzi'nin oğlu, zayıf not almasına rağmen dersleri geçiyormuş
Semih Terzi'nin oğlu, zayıf not almasına rağmen dersleri geçiyormuş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi

Semih Terzi'nin oğlu, zayıf not almasına rağmen dersleri geçiyormuş
Semih Terzi'nin oğlu, zayıf not almasına rağmen dersleri geçiyormuş
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Semih Terzi'nin oğlu, zayıf not almasına rağmen dersleri geçiyormuş - Haberler
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