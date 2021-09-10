Semih Terzi'nin oğlu 20 gün önce yurt dışına kaçmış
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Semih Terzi'nin oğlu 20 gün önce yurt dışına kaçmış

Semih Terzi'nin oğlu 20 gün önce yurt dışına kaçmış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 164 şüpheliden işlemleri tamamlanan 47'si adliyeye sevk edildi.

İzmir merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 164 şüpheliden işlemleri tamamlanan 47'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı olan darbeci general Semih Terzi'nin oğlu F.T.'nin ise 18 Ağustos günü İstanbul'dan yurt dışına çıktığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün TSK içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda İzmir merkezli 40 il ve KKTC'de hakkında gözaltı kararı verilen 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145'i askeri okul öğrencisini yakalamak için çalışma başlatıldı. Gözaltı kararı verilenler 214 şüpheli arasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu eski askeri okul öğrencisi F.T. de bulunuyor.

Operasyon kapsamında, 164 şüpheli gözaltına alınırken 4 şüphelinin gözaltı kararı, mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi. 3 kişinin de korona virüs gerekçesiyle gözaltı kararı kaldırıldı. 2 şüpheli delil durumu nedeniyle serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 27'si de itirafçı oldukları için serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında, adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 22'si tutuklanırken 25 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 77 şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi. Firari olduğu tespit edilen 35 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü de kaydedildi.

20 gün önce kaçmış

Öte yandan aranan firariler arasındaki 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin oğlu F.T.'nin, 18 Ağustos'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı bildirildi. F.T.'nin ankesörlü kontörlü sabit hatlardan ardışık arandığının da tespit edildiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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