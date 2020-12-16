Semih Saygıner kimdir, kaç yaşında? Semih Saygıner'in eşi kimdir?

Semih Saygıner başarılı spor dünyasının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Semih Saygıner kimdir, kaç yaşında? Semih Saygıner'in eşi kimdir?

Bilardodaki başarılarıyla gündeme gelen başarılı sporcu Semih Saygıner hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

SEMİH SAYGINER KİMDİR?

12 Kasım 1964' te Adapazar 'nda dünyaya geldi. Bilardoya ilgisi lise döneminde başladı. İlk başarısını 1981' de katıldığı İstanbul Bilardo Şampiyonası' nda1.'likle kazandı. 1988'de Türkiye'de gerçekleşen ve uluslararası arenada ünlü Bilardo sporcularının da katıldığı bir gösteri turnuvasında ıstakasını konuşturdu ve tüm bilardo camiasının ilgisini çekti.

1991 German Open Turnuvası'ndaki başarısı ve İstanbul Efes Pilsen Grand Prix'indeki derecesiyle adından söz ettirdi. Ardından 1992'de Almanya'da yapılan Berlin Dünya Şampiyonası'nda son oynadığı maçta, Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonu Raymond Ceulemans'ı 3-0 yenerek Dünya 8.si oldu. 1993'te Berlin'de Dünya 3.sü olarak Dünya Klasmanı'nda altıncılığa kadar yükseldi.

Semih SAYGINER, 1994 yılında Belçika'da düzenlenenGent Dünya Şampiyonası'nda 1.ci olarak ilkDünya Kupası'nı kazandı. Bu başarısıyla Dünya Klasmanı'nda 3.lüğe yükseldi ve iki dünya rekoru kırdı. Daha sonra yeniden kırılan bu rekorlar ise şöyle; 1994 - 45 sayı 11 vuruş - 4.090 ortalama (3 Set), 1994 - 50 sayı 14 vuruş - 3.571 ortalama (3 Set).

Yine 1994 yılında bilardonun en önemli ligi olarak bilinen Hollanda Takımlar Ligi'ne transfer oldu. 1998'de Antalya-Kemer'de yapılan Dünya Bilardo Şampiyonası'nda (3 bant) finalde Hollanda'lı Cerwin Walentijn'i yenerek 1. oldu. 2003'de Almanya-Mönchengladbach'daki Dünya Bilardo Takım Şampiyonası'nda Tayfun Taşdemir'le birlikte finalde Yunan takımını yenerek Türkiye'ye şampiyonluk getirdi.

25kez Türkiye Grand Prix şampiyonu olan SAYGINER, 3 bantta 14 kez Türkiye Şampiyonu oldu. Karambolde 10 kez Türkiye Şampiyonu olurken, Cadre 47/2'de ve tek bantta da birer kez Türkiye Şampiyonluğu başarısını yakaladı.

Çeşitli mecralardan yılın sporcusu ödülüne defalarca layık görüldü. Üç yıl boyunca Portekiz Ligi'nde FC Porto Bilardo Takımı'nın kaptanlığını yaptı.

2009 yılında Dünya'nın en büyük ıstaka üreticisi İtalyan Longoni, tüm Dünya'da satılmak üzere Dünya'nın en pahalı seri üretim ıstakalarını Semih SAYGINER adına üretti.

Dünya Bilardo camiasında "Mr.Magic" ve "The Turkish Prince" lakaplarıyla anılan sporcunun, kendi adıyla bilardo literatürüne geçmiş 42 özel vuruş tekniği bulunmaktadır.

Başarı hikayesi ile üniversiteler ve özel organizasyonlardan konuşmacı olarak davetler almakta ve bir çokdil konuşmaktadır.

Bugüne kadar "Zeytin Dalı, Hacı, Bekarlar ve Aşk Yakar dizilerinde oyunculuk yaptı.

SAYGINER, 2011 yılında"Gizli Aşk" adlı bir albümü dinleyicileri ile paylaştı., Airfel, Türk Patent Enstitüsü Marka reklamı, Arçelik ve Lassa reklamlarında marka yüzü olarak oynadı.

9 yıl uluslararsı arenaya ara veren Saygıner 2014 Eylül ayında tekrar dönüş yaptı. 2015 yılında Türkiye 3 Bant Bilardo şampiyonu, 2016 yılında Dünya 3 Bant Bireysel Bilardo Şampiyonasında Dünya 3.sü oldu.

Halen profesyonel spor hayatının yanı sıra oyunculuk ve müzik ile de yakından ilgilenmekte, bu alanlarda projelerde yer almaktadır.

SEMİH SAYGINER'İN EŞİ KİMDİR?

Semih Saygıner, Şenay Gürler ile evlidir.