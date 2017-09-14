Semih Saygıner'e Hırsızlık Şoku

BODRUM'da geçen hafta yerleştiği yeni villası, maskeli 2 hırsız tarafından soyulan milli bilardocu Semih Saygıner, şok yaşadı. Polise şikayetçi olan Saygıner, "Burada önemli olan maddi kaybımdan ziyade, insanların hanesine bu şekilde tecavüz edilmesi" dedi.



Milli bilardocu Semih Saygıner'in, satın alıp geçen hafta yerleştiği Bodrum'un Yakaköy Mahallesi'ndeki villasından hırsızlık yapıldı. Uykuda olduğu sırada içeri giren maskeli 2 hırsızı çıkarken farkeden Saygıner, durumu polise bildirdi. Evdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Saygıner, maskeli iki kişinin içeri girdiğini ve bazı değerli eşyalarının çalındığını belirleyerek şikayetçi oldu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.



Semih Saygıner, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada önemli olan maddi kayıptan ziyade insanların hanesine bu şekilde tecavüz edilmesi. Bu bizi çok üzdü. Bu kişilerin uzun zamandan bu yana aranan şüpheliler olduğunu öğrendim. İnşallah en kısa sürede yakalanırlar. Bodrum Emniyet Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili çalışma yürütüyor. İçeriden çalınan eşyalarım var. Yaralayıcı bir olay yaşadık. Biz savaşçı insanlarız, bizi bu tarz şeyler yıldırmaz ama bu olay bizi çok yordu" dedi.



- Muğla