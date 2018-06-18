11-17 Haziran tarihleri arasında Belçika'nın Blankenberge şehrinde yapılan 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda milli sporcu Semih Saygıner'den gümüş madalya geldi.

Semih Saygıner, grup maçlarında Danimarkalı Tonny Carlsen ve Hollandalı Van Beers'ı geride bırakıp, grup lideri olarak ana tabloya kaldı. Milli sporcu, Dünya 3 numarası İtalyan Marco Zanetti, Belçikalı oyuncu Eddy Leppens, İspanyol rakibi Juan David Zapata Garcia'yı yenerek yarı finale kaldı. Yarı final maçında ise Yunan rakipi Nikos Polychronopoulos'u 40-39 mağlup eden Saygıner, Dünya Kupası'nda adını finale yazdırdı.

Finalde ise Hollandalı Dick Jaspers ile karşılaşan Semih Saygıner, Jaspers'a 40-33 mağlup olarak Dünya Kupası'nı ikinci sırada tamamladı. - İSTANBUL