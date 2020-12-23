Semih Özü: "Sahanın içerisinde kazanmak isterdik"
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Semih Özü: "Sahanın içerisinde kazanmak isterdik"

23.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:43
Semih Özü:

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, "Belki 3 puanı alacağız böyle ama biz oynayarak, sahanın içerisinde kazanmak isterdik.

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, "Belki 3 puanı alacağız böyle ama biz oynayarak, sahanın içerisinde kazanmak isterdik. Yapacak bir şey yok" dedi.

Adanaspor, ligin 9. haftasından ertelenen maç için konuk ettiği Menemenspor'a 3-2 mağlup oldu. Ancak Memenenspor 3 dakika sahada 6 yabancı ile mücadele etti. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, "Sahada ilk yarı istediklerimizi yapamadık. İkinci yarı rakip daha enerjikti. 2-1 maç olmuşken çok çabuk 3. golü yedik. Ders alacağımız bir maçtı. 6 yabancı ile oynanması idari bir konu. Ben sahanın içine bakıyorum. Belki 3 puanı alacağız böyle ama biz oynayarak, sahanın içerisinde kazanmak isterdik. Yapacak bir şey yok. Oyunun kuralları var. Biz nasıl dikkat ediyorsak onların da dikkat etmesi gerek" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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