Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Gerçekten kıymetli galibiyet, özellikle aşağıyla bağlarımızı koparmak ve yukarı hedefimiz anlamında önemliydi." dedi.

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilginç bir karşılaşma olduğunu ifade etti.

Orta hakem Cihan Aydın'ın maçın önüne geçtiğini belirten Sözeri, şunları kaydetti:

"Cihan Aydın hocayı ve onun gibi genç hakemleri devamlı takip ediyoruz. Türk futboluna pırlanta gibi pırıl pırıl hakem geliyor. Ama bugün kendisi de kabul edecektir ki kötü günündeydi. Attığımız bir gol ofsayt olabilir. Ama attığımız diğer iki golün, gol olarak neticelendirilmesi gerekiyordu. Buradan güzel daha farklı galibiyetle de ayrıbilirdik ama olmadı. İlk yarı biraz kötü oynadık. Nitekim erken bir gol yedik ama çabuk toparlayıp golü bulduk. İkinci yarı sonradan oyuna giren oyuncuların da katkılarıyla maçı çevirmesini bildik. Gerçekten kıymetli galibiyet, özellikle aşağıyla bağlarımızı koparmak ve yukarı hedefimiz anlamında önemliydi. O yüzde de kıymetli bir 3 puan."

Özü: "İkinci yarı rakibimiz daha istekli oynadı"

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, son 3-4 maçtır oyuna iyi başlayamadıklarını belirtti.

Royal Hastanesi Bandırmaspor maçına iyi başladıklarını aktaran Özü, şöyle konuştu:

"İlk yarıyı iyi oynadık ve 1-0 öne geçtik. 3-4 pozisyonumuz var. Bireysel bir hatadan maç 1-1'e geldi. İkinci yarı rakibimiz daha istekli daha arzulu oynadı. Biz daha çok kapandık, kontratak ile ileri çıkmayı düşündük fakat çok yapamadık. Buna rağmen 90+3. dakikada Rayan'la bir pozisyonumuz var. Daha darbeli bir vuruşla maçı 2-1'e getirebilirdik. Fakat son dakikada verilen penaltı ile 2-1 mağlup olduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt