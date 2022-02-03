Semih Kaya, Galatasaray'da - Haberler Spor
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Semih Kaya, Galatasaray'da

Demirören Haber Ajansı, Serhan Türk - Spor
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Semih Kaya, Galatasaray'da

Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Galatasaray'da devre arası transferleri devam ediyor. Gomis, Pena ve Pulgar'ı kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, altyapısından yetişen eski futbolcusu Semih Kaya ile de sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardı. Son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen tecrübeli savunmacı, sarı-siyahlı ekiple sözleşmesini feshetmişti. Semih Kaya'nın bugün Galatasaray'ın Antalya kampına katılması bekleniyor.


Semih Kaya, Galatasaray'da

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor

Galatasaray, Semih Kaya, Spor, Haber

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